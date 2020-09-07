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Трамп выразил надежу, что США не придётся применять ядерное оружие 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Трамп заговорил о ядерном оружии
Фото: News.ru
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что стране повезло, так как он наращивал вооружённые силы. В противном случае китайская армия превзошла бы американскую по мощи. При этом он выразил надежду, что США никогда не придётся применять ядерное оружие.
По словам политика, США значительно превосходят Китай в области ядерного оружия, передаёт ТАСС.
Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придётся применить их, — сказал он в ходе выступления, приуроченного к Дню труда.
Он отметил, что Пекин занимается хищением интеллектуальной собственности, «игрой не по правилам» и использованием дивидендов от торговли с Вашингтоном для укрепления армии.
Как ранее писал NEWS.ru, из ежегодного доклада для Конгресса США о состоянии вооружённых сил Китая следует, что армия КНР превосходит американскую в некоторых оборонных сферах и в ближайшее время её потенциал может укрепиться.
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Комментарии
В мире , Армия , Оружие , США , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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