Трамп заговорил о ядерном оружии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что стране повезло, так как он наращивал вооружённые силы. В противном случае китайская армия превзошла бы американскую по мощи. При этом он выразил надежду, что США никогда не придётся применять ядерное оружие.

По словам политика, США значительно превосходят Китай в области ядерного оружия, передаёт ТАСС.

Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придётся применить их, — сказал он в ходе выступления, приуроченного к Дню труда.

Он отметил, что Пекин занимается хищением интеллектуальной собственности, «игрой не по правилам» и использованием дивидендов от торговли с Вашингтоном для укрепления армии.