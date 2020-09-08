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В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Турции запретили стоять в общественном транспорте
Фото: РИА Новости
Проезд стоя в общественном транспорте запретили в Турции из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
Как рассказал турецкий глава, из-за роста заболеваемости также будут более строго контролироваться кафе и рестораны. Он напомнил, что граждан будут штрафовать за отсутствие маски и несоблюдение социальной дистанции.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса. Причинами такой ситуации он назвал свадебные церемонии и несоблюдение осторожности на праздниках. При этом он заверил, что ситуация по стране в целом находится под контролем.
За все время в Турции зафиксировано более 281 тысячи случаев заболевания COVID-19. Из них более 252 тысяч человек уже выздоровели.
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В мире , Вторая волна , Турция
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