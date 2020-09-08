В Турции запретили стоять в общественном транспорте

Проезд стоя в общественном транспорте запретили в Турции из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Как рассказал турецкий глава, из-за роста заболеваемости также будут более строго контролироваться кафе и рестораны. Он напомнил, что граждан будут штрафовать за отсутствие маски и несоблюдение социальной дистанции.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса. Причинами такой ситуации он назвал свадебные церемонии и несоблюдение осторожности на праздниках. При этом он заверил, что ситуация по стране в целом находится под контролем.

За все время в Турции зафиксировано более 281 тысячи случаев заболевания COVID-19. Из них более 252 тысяч человек уже выздоровели.