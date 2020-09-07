Литва раскрыла планы России по Белоруссии

Россия имеет планы быстрее присоединить Белоруссию . Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает РИА Новости.

«Я полагаю, что [в России] сделают все, чтобы ее [Белоруссию] быстрее присоединить каким-то образом. Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах», — считает дипломат.

Линкявичюс добавил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже «опаснее, чем говорить». Он рассказал, что ему нравится русский язык, который «несколько призабыт».

Ранее 7 сентября стало известно, что Россия будет продавать 3-4 миллиона тонн белорусского бензина и других нефтепродуктов, производимых республикой, которые в настоящее время реализуются через порты Литвы.