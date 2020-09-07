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Литва заявила о планах России быстрее присоединить Белоруссию 

Lenta.ru и ещё 4 49 минут назад
Литва раскрыла планы России по Белоруссии
Фото: Reuters
Россия имеет планы быстрее присоединить Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает РИА Новости.

«Я полагаю, что [в России] сделают все, чтобы ее [Белоруссию] быстрее присоединить каким-то образом. Во что они это завернут, посмотрим, но тут все происходит на наших глазах», — считает дипломат.

Линкявичюс добавил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже «опаснее, чем говорить». Он рассказал, что ему нравится русский язык, который «несколько призабыт».
Ранее 7 сентября стало известно, что Россия будет продавать 3-4 миллиона тонн белорусского бензина и других нефтепродуктов, производимых республикой, которые в настоящее время реализуются через порты Литвы.
В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что власти могут ответить на готовящиеся Варшавой и Вильнюсом санкции перенаправлением экспортных потоков нефтепродуктов с Литвы на Россию и другие направления. Позднее Литва, Латвия и Эстония ввели ограничения в отношении 30 белорусских чиновников и Лукашенко.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , РИА Новости , Литва
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