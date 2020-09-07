Трамп назвал экс-советника по нацбезопасности придурком

«Только что слышал, что ненормальный Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал «любовные письма Ким Чен Ына» так, будто я относился к ним только так. Очевидно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком!» — написал глава государства в Twitter.