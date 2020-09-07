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Трамп назвал своего бывшего советника по нацбезопасности придурком 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Трамп назвал экс-советника по нацбезопасности придурком
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп назвал Джона Болтона, своего бывшего советника по национальной безопасности, придурком за его слова о письмах северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Только что слышал, что ненормальный Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал «любовные письма Ким Чен Ына» так, будто я относился к ним только так. Очевидно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком!» — написал глава государства в Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».
Кроме того, президент США называл Болтона злобным дураком.
В середине июня госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что Болтон, написавший книгу о своём пребывании в Белом доме, является предателем.
Осенью 2018 года Трамп пошутил, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга».
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В мире , США , Джон Болтон , Чен Ким , Дональд Трамп
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