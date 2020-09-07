Дарвина захотели проверить на расизм

Лондонский музей естествознания проверит коллекции на наличие признаков расизма, в том числе специалисты проведут ревизию образцов экзотических птиц, собранных натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова, передает Daily Mail.

В свете протестов движения Black Lives Matter в музее намерены убедиться, что экспозиции не отражают «колониальные, имперские и рабовладельческие пережитки прошлого»

По итогам проверки некоторые залы, статуи и экспонаты, которые сочтут «проблематичными», могут переименовать или убрать, передает RT.

Отмечается, что исполнительный комитет Музея естествознания «очень заинтересован» этим вопросом. Сотрудникам направили исследование, в котором утверждается, что «наука, расизм и колониальная власть неразрывно связаны друг с другом». Документ предлагает публично признать прошлое, чтобы сделать экспозиции «менее расистскими».

«Движение Black Lives Matter продемонстрировало, что нам нужно делать больше и действовать быстрее, поэтому в качестве первого шага мы начали общеорганизационный обзор именования и признания. Мы хотим узнавать и учиться, осознавая важность более глубокого понимания разнообразия и инклюзивности», — заявил директор Музея естествознания Майкл Диксон

По данным СМИ, в число коллекций, которые следует проверить на расизм попали образцы экзотических птиц, собранные Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова с капитаном Робертом Фицроем на корабле «Бигль» в 1835 году.

Путешествие Дарвина на «Бигле» в докладе называется одной из многих британских «колониалистских научных экспедиций». В исследовании говорится, что якобы одной из целей этого путешествия было «позволить британцам лучше контролировать эти районы». Кроме того, авторы работы считают, что «музеи были созданы, чтобы легитимировать расистскую идеологию».

Также предполагается провести проверку ряда других коллекций, в том числе будут проанализированы образцы, собранные ботаником Джозефом Бэнксом, который путешествовал с капитаном Джеймсом Куком , артефакты, полученные шведским ученым Карлом Линнеем, который считал африканцев «хитрыми», «ленивыми» и «небрежными».

Кроме того, на наличие признаков расизма могут проверить коллекцию флоры сэра Ханса Слоана, одного из основателей Британского музея. В августе руководство музея назвало исследователя «рабовладельцем» и приказало снять его бюст с пьедестала.

По данным издания, потолок главного зала в Музее естествознания также могут заподозрить в расизме, так как там изображены картины колониального экспорта, включая хлопок, чай и табак. Между тем, проверку могут «устроить» памятнику Дарвину и Томасу Генри Хаксли, который выдвигал теорию о пяти «человеческих расах».

В комментариях на сайте Daily Mail читателей возмутила подобная инициатива музея.

«Это становится уже не смешно. Если кого-то «оскорбляет» великое прошлое Британии, я предлагаю им паковать вещи и уехать жить где-нибудь еще. Пожалуйста, просто уезжайте», — пишет один из пользователей.

«Мы сражались на двух мировых войнах с подобной идеологией, и теперь все происходит опять, но на этот раз внутри нашей страны», — отмечает другой комментатор.

«Закройте тогда вообще Музей естествознания, потому что там все колониальное. Увольте всех этих недоумков, которые его заполонили. Замените их разумными учеными, если такие остались, и полностью игнорируйте политкорректность и «прогрессивных» людей», — отмечают пользователи.

«Там, где сжигают книги, в конце концов, начинают сжигать людей», — подчеркивают читатели.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17 веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.

Мэр Лондона Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства.