Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лондонском музее предложили проверить Дарвина на расизм 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Дарвина захотели проверить на расизм
Фото: РИА Новости
Лондонский музей естествознания проверит коллекции на наличие признаков расизма, в том числе специалисты проведут ревизию образцов экзотических птиц, собранных натуралистом Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова, передает Daily Mail.
В свете протестов движения Black Lives Matter в музее намерены убедиться, что экспозиции не отражают «колониальные, имперские и рабовладельческие пережитки прошлого»
По итогам проверки некоторые залы, статуи и экспонаты, которые сочтут «проблематичными», могут переименовать или убрать, передает RT.
Отмечается, что исполнительный комитет Музея естествознания «очень заинтересован» этим вопросом. Сотрудникам направили исследование, в котором утверждается, что «наука, расизм и колониальная власть неразрывно связаны друг с другом». Документ предлагает публично признать прошлое, чтобы сделать экспозиции «менее расистскими».
«Движение Black Lives Matter продемонстрировало, что нам нужно делать больше и действовать быстрее, поэтому в качестве первого шага мы начали общеорганизационный обзор именования и признания. Мы хотим узнавать и учиться, осознавая важность более глубокого понимания разнообразия и инклюзивности», — заявил директор Музея естествознания Майкл Диксон.
По данным СМИ, в число коллекций, которые следует проверить на расизм попали образцы экзотических птиц, собранные Дарвином во время его экспедиции на Галапагосские острова с капитаном Робертом Фицроем на корабле «Бигль» в 1835 году.
Путешествие Дарвина на «Бигле» в докладе называется одной из многих британских «колониалистских научных экспедиций». В исследовании говорится, что якобы одной из целей этого путешествия было «позволить британцам лучше контролировать эти районы». Кроме того, авторы работы считают, что «музеи были созданы, чтобы легитимировать расистскую идеологию».
Также предполагается провести проверку ряда других коллекций, в том числе будут проанализированы образцы, собранные ботаником Джозефом Бэнксом, который путешествовал с капитаном Джеймсом Куком, артефакты, полученные шведским ученым Карлом Линнеем, который считал африканцев «хитрыми», «ленивыми» и «небрежными».
Кроме того, на наличие признаков расизма могут проверить коллекцию флоры сэра Ханса Слоана, одного из основателей Британского музея. В августе руководство музея назвало исследователя «рабовладельцем» и приказало снять его бюст с пьедестала.
По данным издания, потолок главного зала в Музее естествознания также могут заподозрить в расизме, так как там изображены картины колониального экспорта, включая хлопок, чай и табак. Между тем, проверку могут «устроить» памятнику Дарвину и Томасу Генри Хаксли, который выдвигал теорию о пяти «человеческих расах».
В комментариях на сайте Daily Mail читателей возмутила подобная инициатива музея.
«Это становится уже не смешно. Если кого-то «оскорбляет» великое прошлое Британии, я предлагаю им паковать вещи и уехать жить где-нибудь еще. Пожалуйста, просто уезжайте», — пишет один из пользователей.
«Мы сражались на двух мировых войнах с подобной идеологией, и теперь все происходит опять, но на этот раз внутри нашей страны», — отмечает другой комментатор.
«Закройте тогда вообще Музей естествознания, потому что там все колониальное. Увольте всех этих недоумков, которые его заполонили. Замените их разумными учеными, если такие остались, и полностью игнорируйте политкорректность и «прогрессивных» людей», — отмечают пользователи.
«Там, где сжигают книги, в конце концов, начинают сжигать людей», — подчеркивают читатели.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое.
Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17 веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.
Мэр Лондона Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию в Донбассе Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию в Донбассе В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой Названы имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра Названы имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Майкл Диксон , Чарльз Дарвин , Джеймс Кук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
СМИ сообщили об уничтожении Су-35
СМИ сообщили об уничтожении Су-35
Омские врачи сделали заявление об отравлении Навального
Омские врачи сделали заявление об отравлении Навального
«Наихудший документ»: США прижали к стенке Вучича
«Наихудший документ»: США прижали к стенке Вучича
Новости партнеров
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение