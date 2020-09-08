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Зеленский назвал дату встречи в «нормандском формате» 

ИА Regnum и ещё 15 2 часа назад
Зеленский назвал дату встречи в «нормандском формате»
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки» может состояться 11 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября, общаясь с журналистами в Сумах.

«У нас должно быть заседание советников «нормандского формата» 11 сентября, ожидаем там определённых предложений, определённых решений», — рассказал он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на ближайшей встрече в «нормандском формате» будет обсуждаться недавний инцидент в Донбассе, в ходе которого погиб боевик ВСУ.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Ситуация в мире , Саммит , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , МИД , Сумы
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