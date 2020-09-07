Мир призвали готовиться к новой пандемии

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — сказал гендиректор ВОЗ, передает ТАСС.