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Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мир призвали готовиться к новой пандемии
Фото: Reuters
Нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой, заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — сказал гендиректор ВОЗ, передает ТАСС.

Ранее в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что эпидемия новой коронавирусной инфекции не закончилась.
За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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В мире , Михаил Мурашко , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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