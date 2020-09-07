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Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии 

ТАСС 15 минут назад
Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
Фото: Reuters
Нынешняя пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", — сказал гендиректор. "Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз", — констатировал глава ВОЗ.

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В мире , ВОЗ
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