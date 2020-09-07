Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", — сказал гендиректор. "Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз", — констатировал глава ВОЗ.