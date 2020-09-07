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«Так нельзя»: что в Сербии говорят о посте Захаровой 

Газета.Ru 2 часа назад
«Так нельзя»: что в Сербии говорят о посте Захаровой
Фото: Газета.Ru
Москва и Белград приложили максимум усилий, чтобы урегулировать скандал, вызванный публикацией Марии Захаровой о встрече президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа в Вашингтоне. И хотя после вызова российского посла в сербский МИД ситуацию называют исчерпанной, СМИ активно обсуждают, какими последствиями обрастет «шутка» официального представителя МИД РФ. Что пишет сербская пресса о «неуместной выходке» и что думают простые жители Белграда, — в обзоре «Газеты.Ru».
Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИД, первый вице-премьер Ивица Дачич.
« МИД Сербии и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы закрыть случай публикации представителя МИД Марии Захаровой, чтобы не осталось сомнения в отношениях Сербии и России. Дачич в утренней программе Happy TV заявил, что две страны являются стратегическими партнерами и продолжают это сотрудничество, и это не оставит следа на наших добрых отношениях», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы сербского министерство иностранных дел.
Тем не менее посла России в республике Александра Боцан-Харченко приглашали в МИД Сербии для устного разъяснения ситуации с постом Захаровой.
Ранее в сети начали обсуждать пост Марии Захаровой, сделанный ею в Facebook, где она прокомментировала снимок встречи Вучича и Трампа: президент Сербии сидел напротив Трампа, расположившегося за столом, на стуле, поставленном посередине комнаты. Сам кадр официальный представитель МИД РФ сопроводила скриншотом из фильма «Основной инстинкт».
«Если Вас позвали в БД (Белый дом. — «Газета.Ru»), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — подписала Захарова кадры.
Позже представителю МИД пришлось извиниться за пост, который, по ее словам, был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.
И хотя инцидент, в целом, можно считать исчерпанным, ситуация без сомнений стала одной из самых горячих тем для сербских СМИ. О публикации Захаровой активно пишет местная пресса, телевизионный эфир также уделяет сюжету пристальное внимание.
Газета Blic 7 сентября вышла с заголовком «Захарова самым примитивным образом оскорбила президента Сербии». Пост официального представителя МИД РФ авторы материала называют «неуместной выходкой», а также утверждают, что последствия «шутки» могли оказать негативное влияние на отношения Москвы и Белграда.
Газета.ру
Вместе с тем сербские журналисты, равно как и политики, не склонны связывать заявление на личной странице Захаровой с позицией Кремля.
«Пост Захаровой в большей степени говорит о ней самой. Примитивизм и отсутствие культуры характеризует ее саму», — цитирует издание Вучича.
Вместе с тем Blic отмечает, что Россия и Сербия оперативно погасили негативную информационную волну, к решению также быстро подключился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а сама Захарова «попыталась оправдаться».
Об уроках дипломатии, ссылаясь на позицию главы МИД Сербии, пишет и газета «Политика». В статье отдельно отмечается, что Москва и Белград являются стратегическими партнерами и продолжают сотрудничество, несмотря на неприятный инцидент.

«Это хороший урок: мы не должны играть с такими вещами. Неважно, какой был перевод текста. Картинка есть картинка, и она вызывает негативную реакцию в нашей стране», — констатировал сербский министр Ивица Дачич.

В Сербии, в целом, склонны оценивать пост Захаровой как «опрометчивый шаг», который создал «ненужную напряженность» в отношениях двух стран.
«Это необычно, когда официальный представитель МИД допускает такое высказывание в публичном поле. Это находится вне обычной демократической практики. Однако я не думаю, что поведение Захаровой может ухудшить отношения Сербии и России. Если бы международные отношения строились на основе высказываний одного человека, никаких отношений попросту не было бы», — заявил экс-посол Сербии в США Иван Вуячич (цитата по Blic).
Между тем дипломат уточнил, что одной из причин появления подобной публикации — пусть и на личной странице в Facebook — может стать желание России послать определенный сигнал Сербии, однако насколько это соответствует действительности, стороны «сразу не узнают», добавил он.
Эта точка зрения обсуждается и среди простых сербов, не связанных с политическими кругами.
«Захарова сделала нечто такое, что выходит за рамки дипломатических отношений. Полагаю, ее пост в соцсети не был случайным. Таким способом Россия могла намекнуть Вучичу, что думает о его последних действиях», — сказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прораб Мирослав Павлович.
Газета.ру
Вучича «есть за что ругать». «Это ненормально, когда президент одной страны [США] занимается делами другой страны [Сербии]. Вучич согласился покупать газ у США. Считаю, он предал Россию и Китай», — заявил Павлович,

добавив, что «каждому нормальному человеку можно высмеивать другого человека», подразумевая публикацию Захаровой.

При этом сама официальный представитель МИД России подчеркнула, что не имела в виду никакого негативного посыла в адрес Александара Вучича.
Вместе с тем сербы рассчитывают, что инцидент не окажет негативного влияния на отношения двух стран. «Захарова ошиблась. Так делать, конечно, нельзя. Надеюсь, что народы понимают друг друга. Конечно, никто у нас не считает, что, посмеявшись над президентом Сербии, представительница МИД выразила мнение всех россиян», — говорит домохозяйка из Белграда Мира Иванович.
Встречается и мнение, что СМИ несколько преувеличенно подают информацию о случавшемся.
«Все слишком раздули, нет повода для скандала. Это вообще частный вопрос. Была публикация в соцсетях, а у нас преподносят как публичное выступление. Думаю, ничего ужасного в этом посте нет. Каждый имеет право на свое мнение», -— отметил в беседе с «Газетой.Ru» Драган, ранее служивший миротворцем в странах Ближнего Востока.
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Комментарии 14
В мире , Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Ивица Дачич , Иван Вуячич , МИД , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Москва , Сербия , США
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