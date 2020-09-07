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Вучич ответил на претензии из-за соглашения по Косово 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Вучич ответил на претензии из-за соглашения по Косово
Фото: Reuters
Президент Сербии Александр Вучич отверг призывы политических оппонентов подать в отставку из-за соглашения по Косово, подписанного в Вашингтоне.
Сербская делегация во главе с Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
Наибольшую критику сербской оппозиции вызвал пункт документа о переносе посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим на фоне признания Израилем независимости Косово, что может повлиять на отношения с ближневосточными партнерами. Негодование оппонентов Вучича также относится к пунктам о необходимости диверсификации поставок энергоносителей, и запрете на установку оборудования 5G от "ненадежных поставщиков", что, по их мнению, отразится на отношениях с поставщиком газа — РФ, а также с КНР, чья компания HUAWEI ранее подписала с Белградом документ о сотрудничестве.
Вучич в ответ на критику заявил, что "гордится подписанным в Брюсселе".

"Подавать в отставку, из-за того, что оказали высочайшую честь Сербии, что можете быть в Овальном кабинете, подпишите нечто, в чем нет ничего унизительного для Сербии? Я этим горжусь", — заявил сербский лидер в эфире TV Pink.

"Но я их (оппозицию) понимаю, у каждого есть право что-то требовать. Получат через полтора года выборы, и "победят" как всегда", — иронично отметил Вучич.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , Александр Вучич , Сербия , США
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