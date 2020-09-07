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Лукашенко привел армию в полную боевую готовность 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Лукашенко привел армию в полную боевую готовность
Фото: РИА Новости
Несколько белорусских военных частей приведены в режим полной боевой готовности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны республики. Речь идет о базах артиллерийского вооружения и танковом корпусе.
Представители оборонного ведомства подчеркнули, что с 7 сентября в стране стартует новый этап проверки боеготовности белорусских вооруженных сил. Поэтому в режим «высшей степени готовности» привели 1868-я и 3620-я базы артиллерийского вооружения, а также 969-я база резерва танков.
Отмечается, что действующие военные и «запасники» будут участвовать в командно-штабных учениях, в которых также будет отрабатываться взаимодействие с командованием, воинскими частями и организациями.
Ранее, как сообщал «Рамблер», были анонсированы совместные военные учения Сухопутных войск ВС Литвы и батальона сил передового базирования НАТО «Железный волк». Предполагается, что маневры пройдут вблизи белорусских границ. При этом представитель Министерства обороны Литвы Каролис Алексас заявил, что учения предназначены для отработки оборонительных действий и не угрожают какому-либо государству.
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Комментарии
В мире , Армия , Белоруссия в огне , Министерство обороны , НАТО
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