Лукашенко привел армию в полную боевую готовность 

Несколько белорусских военных частей приведены в режим полной боевой готовности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны республики. Речь идет о базах артиллерийского вооружения и танковом корпусе.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что с 7 сентября в стране стартует новый этап проверки боеготовности белорусских вооруженных сил. Поэтому в режим «высшей степени готовности» привели 1868-я и 3620-я базы артиллерийского вооружения, а также 969-я база резерва танков.

Отмечается, что действующие военные и «запасники» будут участвовать в командно-штабных учениях, в которых также будет отрабатываться взаимодействие с командованием, воинскими частями и организациями.