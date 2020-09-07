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Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 40 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе и обстрелами украинских позиций, сообщил представитель офиса укрианского президента агентству.

«Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня», — передает его слова ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

«Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника», — добавил представитель офиса Зеленского.
Напомним, штаб силовой операции Киева в Донбассе заявил о гибели в районе Причепиловки украинского военного в результате обстрела со стороны ополченцев. В ЛНР сообщили, что военнослужащий вооруженных сил Украины стал жертвой перестрелки между украинскими силовиками. В ЛНР подчеркнули, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «не фиксируют» нарушений перемирия со стороны Луганска.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в связи с убийством украинского силовика в Донбассе запросил срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, настаивают на прекращении огня.
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , РБК-Украина , ИТАР-ТАСС
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