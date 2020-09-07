«Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня», — передает его слова ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.