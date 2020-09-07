Глава сербского МИД Ивица Дадич подчеркнул, что ситуация исчерпана и не оставит последствий в отношениях двух стран. Отмечается, что решающую роль в урегулировании ситуации сыграл глава МИД России Сергей Лавров . В Белграде также заверили, что подписанные в Вашингтоне соглашения не нанесут урон отношениям с Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что Сербия вызвала посла России Александра Боцан-Харченко для «устного разъяснения».

Поводом для комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что Вучич отодвинул свой стул на значительное расстояние от собеседника. «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала дипломат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Основной инстинкт».