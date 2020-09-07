Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕП заявили о смене самоидентификации белорусов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ЕП заявили о смене самоидентификации белорусов
Фото: РИА Новости
У жителей Белоруссии сменилась культурная самоидентификация, и теперь они считают себя европейцам, заявил глава Комиссии Европарламента (ЕП) по связям с Белоруссией Роберт Бедронь на слушаниях в подкомитете ЕП по правам человека.

«Протесты, которые мы видим в Белоруссии, — речь там идет не только о государственных изменениях, но и о глубоких культурных изменениях, пересмотре самоидентификации белорусского народа. Белорусы все больше считают себя европейцами», — передает его слова ТАСС.

Бедронь призвал ввести «пропорциональные санкции против руководства Белоруссии», пересмотреть политику ЕС в отношении республики, в том числе перестроить порядок финансирования страны в рамках программ Восточного партнерства. Он отметил, что «сейчас финансирование, которое поступает со стороны ЕС, используется нецелевым путем руководством Белоруссии».
В слушаниях по видеосвязи приняли участие четверо активистов и общественных деятелей из Белоруссии во главе с Алесем Беляцким. Они рассказали в подробностях свое видение «полицейского насилия и пыток протестующих в Белоруссии» за последний месяц, а также попросили ЕП оказать максимальное давление на белорусские власти. Кроме того, они попросили Европарламент о политической и финансовой поддержке и призвали ЕС политически признать Координационный совет белорусской оппозиции.
Напомним, Евросоюз планирует к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны.
Евросоюз решил не включать Лукашенко в санкционный список. Сообщалось, что этому помешала позиция Германии, Франции и Италии.
До этого Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию в Донбассе Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию в Донбассе В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой Названы имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра Названы имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Комментарии
В мире , Алесь Беляцкий , МИД , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия ответила Лукашенко за фальсификацию
Германия ответила Лукашенко за фальсификацию
«Наихудший документ»: США прижали к стенке Вучича
«Наихудший документ»: США прижали к стенке Вучича
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
В Европе не поверили в отравление Навального Москвой
В Европе не поверили в отравление Навального Москвой
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появило