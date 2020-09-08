Сосед РФ отказался открыть границу для россиян

В АТОР добавили, что за оформление визы теперь придется платить больше. С 1 сентября 2020 сервисный сбор увеличен с 27,20 евро (2447 рублей) до 28,90 евро (2600 рублей).

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в АТОР объяснили, безопасен ли отдых для россиян в Греции, которая открыла свои границы с 7 сентября. Сейчас ситуация по коронавирусу в Греции – одна из самых благоприятных в Европе.