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Финляндия отказалась открывать границы для россиян

РИА "ФедералПресс"иещё 3
29 минут назад
Финляндия сохраняет ограничения на въезд для иностранцев. В АТОР рассказали, когда могут открыться границы.
Сосед РФ отказался открыть границу для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В сообщении посольства Финляндии в РФ отмечается, что страна не откроется для российских туристов и в начале осени. Предыдущий запрет на пересечение финской границы истекал 8 сентября, но сейчас его продлили. При этом сроки не уточняются.
В АТОР добавили, что за оформление визы теперь придется платить больше. С 1 сентября 2020 сервисный сбор увеличен с 27,20 евро (2447 рублей) до 28,90 евро (2600 рублей).
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в АТОР объяснили, безопасен ли отдых для россиян в Греции, которая открыла свои границы с 7 сентября. Сейчас ситуация по коронавирусу в Греции – одна из самых благоприятных в Европе.
В мире,ФедералПресс,Россия,Финляндия,
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