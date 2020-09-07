Тихановская высказалась об исчезновениях оппозиционеров

Как отметила Тихановская, белорусская оппозиция продолжит борьбу, будет добиваться "освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов". Сама Тихановская после президентских выборов выехала в Литву в целях безопасности.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.