Союзное государство прирастет Донбассом

Непризнанные республики Донбасса вполне могут интегрироваться с Россией без вхождения в ее состав. И у Киева не будет никакой возможности вернуть их обратно. Такое мнение высказал украинский политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев

Эксперт считает, что если Белоруссия успешно преодолеет нынешний кризис и продолжит участвовать в реализации проекта союзного государства с Россией, то следующими, кто присоединится к ним, будут Донецкая и Луганская народные республики.

По словам Ермолаева, логика момента такова, что как бы Киев не пытался снова распространить на эти территории свою юрисдикцию — оружием или силой дипломатии, в реальности с каждым годом ДНР и ЛНР все больше отдаляются от Украины , обретая социальную, экономическую, политическую независимость.

Еще год-полтора, считает он, и «точка невозврата» будет пройдена. И тогда никакой «особый статус» для Донбасса, даже закрепленный в Конституции Украины, не поможет изменить ситуацию. Потому что Донецк Луганск , скорее, предпочтут интегрироваться с Россией в рамках союзного государства, подписав соответствующие договоренности.

«С этого момента это уже будет не просто точка невозврата, это будет новая геополитическая архитектура», — резюмировал политолог.

Тем самым, он фактически подтвердил собственный прогноз о том, что власть, опирающаяся на идеологию украинского национализма, доведет страну до разрыва «на лоскуты». Поскольку большинство украинцев хотят, конечно, жить в независимой и единой Украине, но они не принимают идеи, взятые на вооружение ее новым руководством.

Ермолаев назвал также «крайней степенью наивности» тезис, который так любят использовать сегодня в Киеве — о существовании каких-то «отдельных регионов в Донбассе. И призвал власти свыкнуться с мыслью, что на востоке страны появилось новообразование „Новый Донбасс“ — пока еще, как он выразился, „с каким-то промежуточным статусом“.

Потому что если Украина не сможет найти „способ и политическую формулу реорганизации страны, в которой этот регион будет частью Украины — в федеративном, конфедеративном статусе“, то Донбасс, скорей всего, будет искать свой „крымский путь“ самостоятельно, предположил политолог.

Вопрос в том, есть ли реальные механизмы для создания именно такого союза, о котором говорит Ермолаев?

— Все же, на мой взгляд, точка невозврата в отношениях между Донбассом и Украиной давно уже пройдена, — ситуацию комментирует замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов . — Минские соглашения были единственной, на самом деле, платформой, которая могла объединить республики Донбасса и Украину на основании децентрализации с последующей федерализацией.

Я абсолютно убежден, что единственный механизм для нормального существования и функционирования украинского государства, это, безусловно, федерализация.

Но украинские элиты — и прежние, и нынешние, — они, по сути, отказались от Минских соглашений. Зеленский даже юридически формально отказывается, поскольку в его заявлениях постоянно утверждается подобная мысль, и он не скрывает того, что Украина эти соглашения не будет поддерживать.

То есть, сначала Киев бойкотирует мирные договоренности, а потом фактически идет в отказ…

Для Донбасса, конечно, эта точка невозврата уже пройдена. И не думаю, что возможен какой-то механизм возвращения к тем истокам, которые были в 2014 году.

Поэтому будущее Донбасса, конечно, вне Украины. Но в этой связи возникает резонный вопрос, каким образом должны выстраиваться эти отношения с Россией.

»СП»: — Какие здесь есть варианты?

— Варианты возможны разные. Один из этих вариантов — союзное государство.

То есть, особый тип международного соглашения, дающий широкие права как гражданам двух государств, заключивших данный союзный договор, так и юридическим лицам. И в целом двум государствам по отношению друг к другу.

Союзное государство в данном случае является той платформой, которая вполне может решить большинство существующих на сегодняшний момент проблем республик. И привести к реальной интеграции республик с Россией.

Также возможен вариант двустороннего соглашения. Именно таким образом, хочу напомнить, выстраиваются отношения России с Республикой Абхазия и с Республикой Южная Осетия. Фактически это отношения двух суверенных государств, основанные на очень тесной интеграции. И в мировой практике — подчеркну — подобного рода альянсы в тех или иных видах существуют.

Это не редкая ситуация, когда два политических образования вступают в очень тесные отношения, которые в перспективе могут перерасти в отношения двух государств и привести к еще большей интеграции. Но на определенной стадии они представляют собой отношения двух государств, которые договорились объединить экономики, политические сферы, военные ресурсы.

Да, в случае с ДНР, ЛНР, такое возможно. И, в принципе, это действительно тот вариант будущего, который в данном случае является вполне прогнозируемым.

«СП»: — Значит ли это, что республики нам необходимо будет признать официально, как самостоятельные государственные образования?

— Конечно. Потому что это будет вариант, который выведет эти отношения на уровень международно-признанных договоренностей. Поскольку, собственно, такова практика. И Россия имеет полное право, как суверенное государство, признать в качестве суверенных государств другие территориально-политические образования. Мы можем привести множество примеров того, как непризнанные до этого государства, признавались.

Признание, хочу подчеркнуть, является ключевым элементом.

Конечно, можно строить отношения и вне признания факта юридического суверенитета. Но, тем не менее, больше перспектив у отношений между субъектами, взаимно признавшими друг друга.

Что касается союзного государства, если возможен формат союза, включающего Россию, Белоруссию, а также республики Донбасса, то, безусловно, Минск тоже должен признать Донецкую и Луганскую народные республики. Поскольку это предполагает такого рода юридические отношения.

«СП»: — Насколько фантастично это выглядит сейчас?

— Думаю, нисколько не фантастично. Поскольку ситуация находится в достаточно высокой степени динамики. И мы наблюдаем сейчас существенные изменения на мировой арене.

Из этого политического кризиса Белоруссия выйдет уже совершенно другой страной.

Банальность, которую постоянно озвучивают в последнее время, что «Белоруссия уже никогда не будет прежней». Но это, действительно, так.

Потому что решение масштабного политического кризиса, который мы сейчас наблюдаем там, возможно только на условиях решительных действий и выхода за рамки той традиционной политики многовекторности, которую проводил Минск на протяжении всего своего периода. Особенно, в последние пять-семь лет. Здесь для Белоруссии, на мой взгляд, будет важна более серьезная степень интеграции с Россией. А она, в свою очередь, предполагает и такие решения, как решения в отношении Крыма и в отношении Донбасса.