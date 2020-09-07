Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Союзное государство России и Белоруссии прирастет Донбассом 

Свободная пресса и ещё 1 8 минут назад
Союзное государство прирастет Донбассом
Фото: ТАСС
Непризнанные республики Донбасса вполне могут интегрироваться с Россией без вхождения в ее состав. И у Киева не будет никакой возможности вернуть их обратно. Такое мнение высказал украинский политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Эксперт считает, что если Белоруссия успешно преодолеет нынешний кризис и продолжит участвовать в реализации проекта союзного государства с Россией, то следующими, кто присоединится к ним, будут Донецкая и Луганская народные республики.
По словам Ермолаева, логика момента такова, что как бы Киев не пытался снова распространить на эти территории свою юрисдикцию — оружием или силой дипломатии, в реальности с каждым годом ДНР и ЛНР все больше отдаляются от Украины, обретая социальную, экономическую, политическую независимость.
Еще год-полтора, считает он, и «точка невозврата» будет пройдена. И тогда никакой «особый статус» для Донбасса, даже закрепленный в Конституции Украины, не поможет изменить ситуацию. Потому что Донецк и Луганск, скорее, предпочтут интегрироваться с Россией в рамках союзного государства, подписав соответствующие договоренности.

«С этого момента это уже будет не просто точка невозврата, это будет новая геополитическая архитектура», — резюмировал политолог.

Тем самым, он фактически подтвердил собственный прогноз о том, что власть, опирающаяся на идеологию украинского национализма, доведет страну до разрыва «на лоскуты». Поскольку большинство украинцев хотят, конечно, жить в независимой и единой Украине, но они не принимают идеи, взятые на вооружение ее новым руководством.
Ермолаев назвал также «крайней степенью наивности» тезис, который так любят использовать сегодня в Киеве — о существовании каких-то «отдельных регионов в Донбассе. И призвал власти свыкнуться с мыслью, что на востоке страны появилось новообразование „Новый Донбасс“ — пока еще, как он выразился, „с каким-то промежуточным статусом“.
Потому что если Украина не сможет найти „способ и политическую формулу реорганизации страны, в которой этот регион будет частью Украины — в федеративном, конфедеративном статусе“, то Донбасс, скорей всего, будет искать свой „крымский путь“ самостоятельно, предположил политолог.
Вопрос в том, есть ли реальные механизмы для создания именно такого союза, о котором говорит Ермолаев?
— Все же, на мой взгляд, точка невозврата в отношениях между Донбассом и Украиной давно уже пройдена, — ситуацию комментирует замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. — Минские соглашения были единственной, на самом деле, платформой, которая могла объединить республики Донбасса и Украину на основании децентрализации с последующей федерализацией.
Я абсолютно убежден, что единственный механизм для нормального существования и функционирования украинского государства, это, безусловно, федерализация.
Но украинские элиты — и прежние, и нынешние, — они, по сути, отказались от Минских соглашений. Зеленский даже юридически формально отказывается, поскольку в его заявлениях постоянно утверждается подобная мысль, и он не скрывает того, что Украина эти соглашения не будет поддерживать.
То есть, сначала Киев бойкотирует мирные договоренности, а потом фактически идет в отказ…
Для Донбасса, конечно, эта точка невозврата уже пройдена. И не думаю, что возможен какой-то механизм возвращения к тем истокам, которые были в 2014 году.
Поэтому будущее Донбасса, конечно, вне Украины. Но в этой связи возникает резонный вопрос, каким образом должны выстраиваться эти отношения с Россией.
»СП»: — Какие здесь есть варианты?
— Варианты возможны разные. Один из этих вариантов — союзное государство.
То есть, особый тип международного соглашения, дающий широкие права как гражданам двух государств, заключивших данный союзный договор, так и юридическим лицам. И в целом двум государствам по отношению друг к другу.
Союзное государство в данном случае является той платформой, которая вполне может решить большинство существующих на сегодняшний момент проблем республик. И привести к реальной интеграции республик с Россией.
Также возможен вариант двустороннего соглашения. Именно таким образом, хочу напомнить, выстраиваются отношения России с Республикой Абхазия и с Республикой Южная Осетия. Фактически это отношения двух суверенных государств, основанные на очень тесной интеграции. И в мировой практике — подчеркну — подобного рода альянсы в тех или иных видах существуют.
Это не редкая ситуация, когда два политических образования вступают в очень тесные отношения, которые в перспективе могут перерасти в отношения двух государств и привести к еще большей интеграции. Но на определенной стадии они представляют собой отношения двух государств, которые договорились объединить экономики, политические сферы, военные ресурсы.
Да, в случае с ДНР, ЛНР, такое возможно. И, в принципе, это действительно тот вариант будущего, который в данном случае является вполне прогнозируемым.
«СП»: — Значит ли это, что республики нам необходимо будет признать официально, как самостоятельные государственные образования?
— Конечно. Потому что это будет вариант, который выведет эти отношения на уровень международно-признанных договоренностей. Поскольку, собственно, такова практика. И Россия имеет полное право, как суверенное государство, признать в качестве суверенных государств другие территориально-политические образования. Мы можем привести множество примеров того, как непризнанные до этого государства, признавались.
Признание, хочу подчеркнуть, является ключевым элементом.
Конечно, можно строить отношения и вне признания факта юридического суверенитета. Но, тем не менее, больше перспектив у отношений между субъектами, взаимно признавшими друг друга.
Что касается союзного государства, если возможен формат союза, включающего Россию, Белоруссию, а также республики Донбасса, то, безусловно, Минск тоже должен признать Донецкую и Луганскую народные республики. Поскольку это предполагает такого рода юридические отношения.
«СП»: — Насколько фантастично это выглядит сейчас?
— Думаю, нисколько не фантастично. Поскольку ситуация находится в достаточно высокой степени динамики. И мы наблюдаем сейчас существенные изменения на мировой арене.
Из этого политического кризиса Белоруссия выйдет уже совершенно другой страной.
Банальность, которую постоянно озвучивают в последнее время, что «Белоруссия уже никогда не будет прежней». Но это, действительно, так.
Потому что решение масштабного политического кризиса, который мы сейчас наблюдаем там, возможно только на условиях решительных действий и выхода за рамки той традиционной политики многовекторности, которую проводил Минск на протяжении всего своего периода. Особенно, в последние пять-семь лет. Здесь для Белоруссии, на мой взгляд, будет важна более серьезная степень интеграции с Россией. А она, в свою очередь, предполагает и такие решения, как решения в отношении Крыма и в отношении Донбасса.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Свободная пресса: последние новости
ООН: обеспечивать Крым водой должны и Украина, и Россия ООН: обеспечивать Крым водой должны и Украина, и Россия Лечащий врач заболевшего коронавирусом Берлускони рассказал о его самочувствии Лечащий врач заболевшего коронавирусом Берлускони рассказал о его самочувствии Глава МИД Украины хочет обсудить с Лавровым бои в Добнассе Глава МИД Украины хочет обсудить с Лавровым бои в Добнассе
Комментарии 6
В мире , Андрей Ермолаев , Владимир Шаповалов , Донецк , Киев , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Новости партнеров
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение