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Русское вторжение: как запугивают американцев 

Павел Тиунов 1 час назад
Русское вторжение: как запугивают американцев
Фото: РИА Новости
«Голосуй, иначе за тебя это сделает русский бот» — гласит лозунг, размещенный на билбордах в США. Фото баннера в своем Telegram-канале опубликовала телеведущая Тина Канделаки. Она усмехнулась, что в преддверии президентских выборов американских избирателей «пугают» страшилками о захвате Соединенных штатов русскими из 1963 года.
В посте Канделаки опубликованы две фотографии билбордов: один про «русского бота», второй о том, что «русские уроки обходятся дорого». Комментируя инициативу политтехнологов, телеведущая предположила, что американские специалисты «засиделись и расслабились на карантине».

«Вы всерьез мотивируете людей идти на выборы, пугая их страшилками из 1963 года о том, что русские захватят Америку?» — выразила недоумение Канделаки, обращаясь к авторам призывов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Она отметила, что в основу лозунгов положен «клишированный сценарий», который в том числе использовался в сериале, снятом по мотивам комиксов «Академия Амбрелла».

«В общем, даже эту историю можно продать куда талантливее, чем новый маккартизм или старую паранойю», — подвела итог телеведущая.

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В мире , Тина Канделаки , США
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