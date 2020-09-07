Русское вторжение: как запугивают американцев 

«Голосуй, иначе за тебя это сделает русский бот» — гласит лозунг, размещенный на билбордах в США . Фото баннера в своем Telegram-канале опубликовала телеведущая Тина Канделаки . Она усмехнулась, что в преддверии президентских выборов американских избирателей «пугают» страшилками о захвате Соединенных штатов русскими из 1963 года.

В посте Канделаки опубликованы две фотографии билбордов: один про «русского бота», второй о том, что «русские уроки обходятся дорого». Комментируя инициативу политтехнологов, телеведущая предположила, что американские специалисты «засиделись и расслабились на карантине».

«Вы всерьез мотивируете людей идти на выборы, пугая их страшилками из 1963 года о том, что русские захватят Америку?» — выразила недоумение Канделаки, обращаясь к авторам призывов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Она отметила, что в основу лозунгов положен «клишированный сценарий», который в том числе использовался в сериале, снятом по мотивам комиксов «Академия Амбрелла».