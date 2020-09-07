«В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена», — отметил министр

Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал TUT.by сообщил, что члена Координационного совета Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли. Одна очевидица сказала TUT.by, что примерно в 10 часов 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.