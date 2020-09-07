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Глава МИД Литвы: похищение Колесниковой — позор, она должна быть немедленно освобождена (Delfi, Литва) 

ИноСМИ 1 час назад
«В 21 веке применяются сталинские методы НКВД»
Фото: ТАСС
«Вместо того, чтобы общаться с жителями Белоруссии, уходящая власть пытается цинично устранять (лидеров — ред.) по одному. Похищение Марии Колесниковой в Минске — позор», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Твиттере.

«В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена», — отметил министр

Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал TUT.by сообщил, что члена Координационного совета Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли. Одна очевидица сказала TUT.by, что примерно в 10 часов 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.
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В мире , Белоруссия в огне , Мария Колесникова , МИД , Литва , Минск
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