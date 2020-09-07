Напомним, утром 7 сентября появилась информация, что люди в гражданской одежде посадили в микроавтобус возле Национального художественного музея Марию Колесникову, после чего увезли в неизвестном направлении. Отмечается, что транспортное средство было темного цвета, с надписью «Связь» на борту и значком марки «Соболь».

Можно сказать, что похищение похоже на почерк силовых структур

«Пока можно сказать, что действия похожи на почерк силовых структур. Трудно себе представить, что это были какие-то бандиты в центре Минска. Хотелось бы, конечно, чтобы это были силовые структуры. Хотя силовики в Белоруссии, в последнее время, часто действуют не по правилам. Категории права отодвинуты на задний план. Можно предположить, что этот случай стоит в ряду с попытками властей задавить идею координационного совета», — сказал Класковский.

По его словам, под прессингом уже не раз оказывались и другие члены координационного совета, а Светлану Тихановскую и Ольгу Ковалькову вовсе вынудили покинуть Белоруссию.

Власти поставили себе цель парализовать деятельность совета и действуют не выбирая методов

«Против них возбуждали уголовное дело, а Колесникову вызывали на допрос. Из рассказов Ковальковой стало ясно, что её вывезли, вытолкнули из страны. Я всякое допускаю в данной ситуации. Власти поставили себе цель парализовать деятельность совета. Они действуют не выбирая методов, не церемонясь с людьми, которые вошли в оппозицию. Если они уже отработали механизм вывоза из страны на двух девушках, то почему бы не воспользоваться им в третий раз?», — объяснил он.

Позднее появилась информация, что милиция Минска не имеет никакой информации о задержании представителей координационного совета оппозиции, в том числе Марии Колесниковой.