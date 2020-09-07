Дело Навального: Меркель готовит ответ 

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас тесно работают друг с другом над вопросом реакции на отравление политика Алексея Навального. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.».
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и они вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примут меры в данной связи в зависимости от реакции России.