Запад проиграет Китаю из-за высокомерия

Британский политолог Анатоль Ливен в своей статье для Prospect magazine рассказал, что Запад рискует проиграть противостояние с Китаем из-за высокомерия и «безальтернативного» подхода к политике после окончания холодной войны.

По мнению Ливена, СССР проиграл холодную войну, так как многим были очевидны преимущества западной модели. Однако нынешняя китайская модель выглядит привлекательно, поэтому у Пекина есть все шансы выиграть противостояние с США . Штаты из-за «чрезмерной самоуверенности» не подготовились к самому главному соперничеству будущего. Также Ливен подчеркнул, что именно из-за угрозы, которую создали США для национальных интересов России Москва стала партнером Пекина.

«Пшеничная дипломатия»: Россия потеснит Францию

Став ведущим мировым экспортером пшеницы, Россия на протяжении последних 20 лет делает ставку на эту зерновую культуру, чтобы укрепить свое присутствие на международной арене. Как пишет Le Figaro, Россия стала незаменима для стран, испытывающих структурный дефицит пшеницы.

Газета отметила, что в 2010 году во время хлебного кризиса проявилась зависимость Египта от России. В тот период Россия решила на время заблокировать экспорт пшеницы из-за плохих урожаев. В результате цены на муку и хлеб в Египте, страдающем от огромного дефицита, резко взлетели. Российская пшеница начала вытеснять французскую из Марокко, Алжира и Туниса, на которые приходится 40 процентов французского экспорта этого зерна.

Немцы сочли коронавирус мировым заговором

В последние недели на улицы Германии выходит множество людей, считающих коронавирус заговором, пишет N-TV. Согласно недавнему опросу немцев, почти треть респондентов верят в теории заговора и считают, что миром управляют «тайные силы».

При этом вера в мир, контролируемый тайными силами, менее распространена среди респондентов с высшим образованием. Только четыре-пять процентов таких людей допускают, что теории заговора «наверняка» соответствуют действительности.

«Лицемерие» в дебатах о «Северном потоке — 2»

Депутат Бундестага , член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт заявила, что любой, кто требует остановки проекта «Северный поток — 2» «по этическим соображениям», также должен активно оценить других поставщиков нефти в Германию. Об этом сообщает Die Welt.

«Но даже если Кремль несет ответственность (доказательств этому пока нет), это не отвратительнее, чем обезглавливать оппозиционеров, как это принято в Саудовской Аравии, откуда мы получаем нефть», — отметила Вагенкнехт.

Мишель Обама: «Я хотела вытолкнуть Барака из окна»

Бывшая первая леди США Мишель Обама откровенно рассказала о своем браке с Бараком Обамой и призналась, что временами «хотела вытолкнуть его из окна». Об этом сообщает Page Six.

Бывшая первая леди, которая в октябре отметит 28-ю годовщину свадьбы, в своем подкасте рассказала, что в браке бывают сложные периоды, длящиеся годами. Мишель Обама отметила, что к браку нужно подходить как к сбору звездной баскетбольной команды.