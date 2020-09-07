Саакашвили выдвинули на высокий пост

"Единое национальное движение и все партии, входящие в оппозиционное объединение приняли решение выдвинуть его кандидатуру (Саакашвили — прим. ТАСС) на пост премьер-министра Грузии", — сказал Вашадзе.

Ранее, 27 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию, где 31 октября пройдут парламентские выборы.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии.