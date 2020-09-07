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Партия Саакашвили выдвинула его кандидатом на пост премьера Грузии 

ТАСС и ещё 5 46 минут назад
Саакашвили выдвинули на высокий пост
Фото: РИА Новости
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является Михаил Саакашвили, выдвинула экс-президента Грузии на пост премьер-министра республики. Об этом в понедельник на брифинге заявил председатель партии Григол Вашадзе.

"Единое национальное движение и все партии, входящие в оппозиционное объединение приняли решение выдвинуть его кандидатуру (Саакашвили — прим. ТАСС) на пост премьер-министра Грузии", — сказал Вашадзе.

Ранее, 27 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию, где 31 октября пройдут парламентские выборы.
Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии.
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Комментарии
В мире , Михаил Саакашвили , Григол Вашадзе , ИТАР-ТАСС , Грузия
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