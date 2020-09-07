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МВД Белоруссии отчиталось о задержаниях на акциях протеста 

Lenta.ru 38 минут назад
МВД Белоруссии отчиталось о задержаниях на акциях протеста
Фото: TUT.by / AP
МВД Белоруссии отчиталось о количестве задержанных на массовых акциях протеста, которые прошли в республике в минувшие выходные. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
Всего было задержано 633 человека. 363 из них будут ожидать суда в местах изоляции правонарушителей. Всем грозит административная ответственность.
Всего, по данным ведомства, в стране состоялись 42 протестные акции, которые собрали 31 тысячу участников.
По всей Белоруссии 6 сентября прошли протестные акции оппозиции. На улицы столицы республики стягивали спецтехнику, а возле президентской резиденции заметили БТР. Также сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ. К вечеру сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали массово задерживать протестующих.
Акции протеста несогласных с результатами недавних президентских выборов проходят в Минске каждый день почти в течение месяца. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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