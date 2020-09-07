МВД Белоруссии отчиталось о задержаниях на акциях протеста 

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МВД Белоруссии отчиталось о количестве задержанных на массовых акциях протеста, которые прошли в республике в минувшие выходные. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Всего было задержано 633 человека. 363 из них будут ожидать суда в местах изоляции правонарушителей. Всем грозит административная ответственность.

Всего, по данным ведомства, в стране состоялись 42 протестные акции, которые собрали 31 тысячу участников.

По всей Белоруссии 6 сентября прошли протестные акции оппозиции. На улицы столицы республики стягивали спецтехнику, а возле президентской резиденции заметили БТР. Также сообщалось, что около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ. К вечеру сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали массово задерживать протестующих.