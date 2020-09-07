Раскрыты подробности похищения Колесниковой

Начинают появляться некоторые подробности похищения члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии (КС) Марии Колесниковой , заявил её пресс-секретарь Глеб Герман. При этом, по его словам, соратники политика до сих пор не знают, где она находится.

Он рассказал, что женщина в последний раз заходила в мессенджер Telegram в 9:58. Она живёт в центре Минска , однако Герман не знает точно, что она делала в этом районе, передаёт РИА Новости.

Помимо Колесниковой пропали пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь объединения Иван Кравцов. Герман считает, что их также могли задержать.

Они пытались связаться с Марией, когда она пропала. Они отправились к ней домой, это тоже в центре, — поделился он.

Мужчины в течение дня заходили в Telegram, однако не отвечали на звонки журналиста агентства. Представитель Колесниковой отметил, что их поиском занимаются юристы, однако пока он не приносит результата.

Он добавил, что видео, на которое мог попасть момент похищения политика, КС разместил в Интернете по информации свидетелей.

Мы разместили у себя в группе это видео, предположительно, основываясь на информационных сообщениях свидетелей.

Примерно можем представлять эту картину. Точно сказать сложно, — сказал он.

В Минске утром 7 сентября похитили Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.