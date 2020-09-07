«Вся армия приехала»: жесткие задержания в Минске 

Портал Tut.by рассказал , что 6 сентября на минской улице Чеботарева силовики массово задерживали людей, направлявшихся на акцию протеста. По словам очевидцев, людей «паковали» в автозаки не милиционеры, а военные.

Жительница Минска Светлана, муж которой был задержан на Чеботарева, рассказала, что вместе с ним силовики забрали еще около 40 человек.

Другая собеседница портала, девушка по имени Фридерика, заявила, что видела на Чеботарева множество военных в форме, которые бежали на перехват.

«Их было так много, раза в три больше, чем людей. Хотя и людей было нормально так. Ощущение, что просто вся армия туда приехала!» — отметила она.

Свидетельница задержаний Анастасия рассказала Tut.by, что как минимум трех девушек увезли с Чеботарева на скорых.

«Я видела одну, она лежала в бессознательном состоянии. По ней непонятно было, что с ней произошло — применили насилие или она сама упала в обморок», — заявила Анастасия.

Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

На минские акции 6 сентября, по разным оценкам, вышли от ста до 140 тысяч человек. В этот день силовики активно задерживали протестующих, сообщалось об избиениях дубинками и распылении перцового газа силовиками.