Пока вы спали: Донбасс поставил ультиматум 

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Глава ДНР Денис Пушилин выступил с официальным заявлением, в котором предупредил о том, что будет открыт огонь по «незаконно возведенным украинской стороной траншеям и укрытиям» в районе населенного пункта Шумы. Об этом пишет «Свободная Пресса».

При этом, по данным издания, в Киеве не признали претензии ДНР, назвав их «отчаянным поиском повода, чтобы нарушить режим прекращения огня», и запросили встречу Трехсторонней контактной группы по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

Предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального может существенно осложнить введение в эксплуатацию «Северного потока-2». В Германии уже звучат призывы заморозить совместный проект. В частности, с таким предложением выступил один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера и лидер фракции ХДС Фридрих Мерц пишет «Коммерсант».

По данным экспертов, в 2021 году «Газпром» сможет выполнить свои контрактные обязательства даже без «Северного потока-2». А немецкие политики в таких условиях могут отказаться и дальше отстаивать проект, который уже находится под санкциями США, отмечет издание.

За введение в школах уроков сексуального просвещения высказались 74,7% россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования телемедицинского сервиса «Доктор рядом», которые приводит РБК.

По данным издания, 41,5% участников исследования полностью поддержали введение сексуального просвещения. Однозначно против высказались только 7,3% опрошенных. Большинство респондентов (65%) отметили, что сексуальным просвещением должны заняться приглашенные врачи, а 47,3% посчитали, что говорить с детьми на такие темы нужно в возрасте 11–14 лет.

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы могут привести к тому, что розничный рынок туристических услуг сократится на 60–70%. Об этом сообщают «Известия».

«Неопределенность относительно дальнейшего расширения географии международных рейсов связывает нам руки. При сохранении нестабильной ситуации рынок войдет в фазу массовых банкротств», — уверен Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

При этом, по словам пожелавшего остаться неназванным эксперта, подавляющее большинство турагентов сейчас рассматривают вариант «временно приостановить деятельность на зимний сезон», а остальные «по возможности минимизируют расходную часть».

Эксперты разделились во мнениях относительно полезности периода крепкого евро для России, отметив при этом, что падение рубля в первую неделю сентября вызвано политической конъюнктурой и, скорее всего, окажется единичным событием. Об этом пишет газета «Известия».

По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, укрепление евро негативно скажется на отечественных компаниях, закупающих продукцию в Европе и впоследствии реализующих ее на внутреннем рынке. При этом Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» подчеркнул, что сильный евро «увеличивает потенциальные доходы экспортеров».