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Скандал со стулом в США: назван победитель 

Артём Кульша 37 минут назад
Президент Сербии Александар Вучич выиграл от скандала со стулом в кабинете президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Взгляд».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Вучич в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписал с премьер-министром Косова Авдуллой Хоти соглашение о нормализации экономических отношений.
Вучич резко ответил Белому дому
Вскоре средства массовой информации опубликовали фотографию, на которой сербский президент запечатлен в как бы униженной позе перед Трампом — будто провинившийся школьник, вызванный в кабинет директора. Снимок вызвал громкий скандал.

«Обиженный Вучич на самом деле переживает сейчас триумф и может хохотать в лицо всем, кто подозревал его в намерении лечь под американцев», — сообщил сегодня «Взгляд».

По версии издания, президент Сербии понимал, что Трамп предложит ему признать независимость Косова, и отказался от сделки в самый последний момент. Тогда американский президент, коллекционирующий перед выборами внешнеполитические победы, убедил Хоти подписать соглашение, выгодное сербам.
Комментарии 2
В мире , Видео , Дональд Трамп , Александар Вучич , Деловая газета "Взгляд" , Сербия , США
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