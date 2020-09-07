На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Вучич в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписал с премьер-министром Косова Авдуллой Хоти соглашение о нормализации экономических отношений.

Вскоре средства массовой информации опубликовали фотографию, на которой сербский президент запечатлен в как бы униженной позе перед Трампом — будто провинившийся школьник, вызванный в кабинет директора. Снимок вызвал громкий скандал.

«Обиженный Вучич на самом деле переживает сейчас триумф и может хохотать в лицо всем, кто подозревал его в намерении лечь под американцев», — сообщил сегодня «Взгляд».

По версии издания, президент Сербии понимал, что Трамп предложит ему признать независимость Косова, и отказался от сделки в самый последний момент. Тогда американский президент, коллекционирующий перед выборами внешнеполитические победы, убедил Хоти подписать соглашение, выгодное сербам.