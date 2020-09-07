ООН «определились» с принадлежностью Крыма 

Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за водоснабжение Крыма должны отвечать как Россия , так и Украина . Об этом сообщает РИА Новости.

Троссел напомнила, что Генассамблея ООН признала право на безопасную и чистую питьевую воду одним из основных прав, необходимых для полноценной жизни людей.

Россия, по ее словам, несет «главную ответственность». Однако Украина считает Крым своей территорией, поэтому также обязана «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» крымчан.

Как сообщал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

В начале сентября 2020-го депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своем обращении в ООН из-за ситуации с водой в Крыму и о «конструктивной реакции» организации.