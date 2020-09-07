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Германия засекретила анализы Навального 

Lenta.ru и ещё 8 15 минут назад
Германия засекретила анализы Навального
Фото: Reuters
Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера засекретил анализы Алексея Навального. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на официального представителя Медико-санитарной службы Германии.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — объяснил он.

Навальный выведен из искусственной комы
Представитель отметил, что из соображений безопасности немецкая сторона считает недопустимым передачу этой информации российским властям.
5 сентября Национальная медицинская палата России обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать совместную группу по этой ситуации. Врачебная палата Германии ответила, что обследование пациента можно провести только с разрешения его родственников.
Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли в немецкую клинику Charite. После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что оппозиционера отравили. В России с таким выводом не согласились, настаивая, что его нахождение в коме связано с естественными причинами.
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Комментарии 24
В мире , Происшествия , Алексей Навальный , Германия
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