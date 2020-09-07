Запад взял Лукашенко на поводок 

Запад смилостивился над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, взяв его на поводок. Об этом сообщает «Свободная пресса».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
4 сентября осведомленные собеседники сообщили Welt, что Европейский союз (ЕС) не введет персональные санкции в отношении Лукашенко, потому что так диалог с ним полностью прекратится.
«"Попугали, и хватит!", — решила немецкий канцлер Ангела Меркель. Французский лидер (Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, а за ним и итальянский (премьер-министр Джузеппе Конте. — Прим. ред.), поддержали ее», — сообщила вчера «Свободная пресса».
По версии издания, Германия, Франция и Италия пошли на такую милость по отношению к Лукашенко, чтобы было с кого-то же потом спрашивать, если что. Тем временем действующие власти Белоруссии считают, что мотивы властей стран Балтии и Польши, которые, согласно публикации Welt, настаивали на введении санкций против Лукашенко, главным образом материальные.
«Под видом помощи гражданам соседнего государства можно добиться европейских, а также американских грантов на обучение и проживание белорусской оппозиции плюс появляется шанс переманить к себе белорусские ИТ-компании», — считают они.