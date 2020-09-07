Германский ультиматум. Похоронит ли Меркель «СП-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин ждет от Москвы действий в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального в самое ближайшее время. По его словам, иначе Германия начнет обсуждение ответных мер.

Маас отдельно выразил надежду, что действия Москвы не заставят изменить позицию Берлина по «Северному потоку-2». При этом глава МИД Германии отметил, что сводить дискуссию исключительно к «Северному потоку-2» не стоит. Ранее ряд немецких политиков призвали приостановить, а то и вовсе завершить совместный газовый проект с Россией из-за дела Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что нельзя смешивать вопрос «Северного потока-2» и ситуацию вокруг российского оппозиционера.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли возможное отравление Навального поводом для Германии отказаться от «Северного потока-2».

«Если бы кто-то решил играть ва-банк и в последнюю секунду остановить «Северный поток-2», то он преуспел. Нажим на Меркель, на немецкое правительство отказаться по моральным, не коммерческим, а моральным соображениям от «Северного потока-2» нарастает. Особенно этим занимаются немецкая пресса, отдельные политики и партии. Для них права человека, либеральные ценности — всегда превыше всего. Важнее, чем отношения с государствами. На Меркель давят все партии, даже внутри ее собственной. Один из претендентов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген каждый день выступает за то, чтобы отказаться от «Северного потока-2». Партия зеленых кричит во весь голос, что нужно отказаться от «Северного потока-2». И об этом пишут все средства массовой информации Германии», — рассказал Рар.

Тем не менее, политолог считает, что канцлер будет принимать решение хладнокровно, учитывая коммерческие интересы германского бизнеса.

«О них нельзя забывать. Германия выигрывает от этого проекта, поэтому, думаю, его продолжат строить. Его не могут запретить. Потому что возникают совсем другие экономические и политические вопросы. Вопрос компенсаций «Газпрому» и немецким компаниям. Вопрос политического престижа — прогнется ли Германия перед американцами. Даст ли Германия Америке выиграть в этом противостоянии?» — задался риторическим вопросом Рар.

Слова немецкого политолога вполне рифмуются с позицией германского бизнеса. Так, глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес заявил в интервью изданию Tagesschau, что остановка строительства газопровода принесет колоссальные убытки европейским компаниям, потерю рабочих мест и рост цен на газ.

«Полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии», — подчеркнул Хермес.

При этом, по данным гендиректора газового объединения Zukunft Erdgas Тима Келлера, если строительство газопровода прекратится, «придется списать вложения» в размере 8 миллиардов евро.

Пока, конечно, рано говорить о том, дело Навального окончательно похоронит самый масштабный газовый проект Европы за последние много лет. Тем не менее, Берлин ждет ответа, и нынешние объяснения Москвы его мало удовлетворяют.