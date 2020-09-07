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Проигравшие участницы конкурса красоты устроили скандал и забрали деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Проигравшие участницы конкурса красоты устроили бунт
Фото: Кадр: NewsFlare
В таиландском городе Сонгкхла проигравшие участницы конкурса красоты устроили скандал в финале и забрали деньги, предназначавшиеся для победительниц. Об этом сообщает Newsflare.
Зачинщицей скандала стала 24-летняя Орнапан На Чианг Мей (Ornapan Na Chiang Mai). Она считала, что идеально ответила на все вопросы и должна выйти в финал. Когда жюри отсеяло ее и еще четверых участниц, девушка направилась к судьям и начала ругаться. Затем к ней присоединились другие выбывшие, которых не устраивали результаты полуфинала.
Как выяснилось, членам жюри не понравился ответ, который Орнапан дала на вопрос о спасении человечества после конца света. Она должна была выбрать людей, которых, с ее точки зрения, следует отправить на другую планету для продолжения человеческого рода, и объяснить, должна ли она входить в их число.
Объяснения не успокоили возмущенных участниц конкурса. Финал сначала отложили на час, а затем решили отменить совсем. Призовой фонд, составлявший 200 тысяч бат (480 тысяч рублей), поделили между десятью полуфиналистками, в том числе проигравшими, а корона королевы красоты в этом году не досталась никому.
В 2018 году сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Женщина вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и задела факел, который держал один из участников шоу.
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