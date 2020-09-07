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Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии в ад 

Lenta.ru 33 минуты назад
Женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после передозировки наркотиками. Об этом сообщает издание Express.
Пациентка по имени Франсин (Francine) заявила, что совершила путешествие в ад. Об этом она написала в Фонд исследования посмертного опыта после того, как перенесла клиническую смерть.

«Я плавала выше своего тела и наблюдала, как они пытаются оживить меня. Неожиданно меня окружили ужасные создания, которых я называю «темные ангелы». Они говорили в рифму: «Из света во тьму». Остаток рифмы я не помню», — рассказала она.

По словам Франсин, темные сущности разрывали ее на куски, пока она не стала ничем.

«Мы буквально летели по залам больницы и на крышу. Затем я оказалась в аду и лежала на спине. Я слышала крики других душ и их боль. Злая сущность допрашивала меня, и это казалось вечностью. Она хотела знать, во что я верила и кому поклонялась», — призналась женщина.

Франсин пояснила, что сначала ей было очень страшно, но потом она перестала повиноваться демонам и уговорила их вернуть ее.

«Я сказала им, что верила в Иисуса и не думаю, что он бы причинил мне боль. Затем я неожиданно покинула ад», — рассказала она.

После этого темные сущности показали Франсин весь ее жизненный путь и обратили ее внимание на все ошибки, которые женщина совершила в жизни.

«Этот пересмотр был таким детальным, что они показали даже моменты, когда я не так посмотрела на кого-то. Мне показали, как мое поведение причиняло боль другим, и мне необходимо было больше любить других», — отметила перенесшая клиническую смерть.

В финале женщина ощутила себя в лоне матери.

«Было очень спокойно, пока я не родилась. Мне напомнили о зле мира, когда врач, который принимал мои роды, подумал: «Вот еще одна маленькая шлюха». Я услышала это, и это было очень грустно. После этого я проживала жизни, умирала и возрождалась тысячи раз. Эта бесконечность была настоящим адом, и я хотела, чтобы это прекратилось», — сказала Франсин.

Некоторые исследователи считают, что описанное пациенткой — нормальный феномен, и такой опыт не обязательно говорит о том, что человек видел рай, ад или жизнь после смерти.

«Возможно, такое происходит, когда мозг сканирует себя в качестве техники выживания», — сказал директор исследования реанимации и возвращения к жизни Медицинской школы Лангон в нью-Йоркео дктор Сэм Парниа (Sam Parnia).

Ранее сообщалось, что пожелавшая остаться неизвестной женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы. Она заявила, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля, после чего отправилась, как она считает, в рай.
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В мире , Видео , Иисус Христос
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