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Южная Корея сумела погасить вторую волну COVID-19 

Российская Газета и ещё 3 2 часа назад
Южная Корея сумела погасить вторую волну COVID-19
Фото: Reuters
Активные усилия властей при понимающем отношении граждан к мерам по ограничению помогли Южной Корее сбить интенсивность второй волны коронавируса. Вот уже пятый день подряд в стране количество новых инфицированных COVID-19 не превышает двух сотен человек в сутки и постепенно идет на спад. Впрочем, медики просят не расслабляться, так как новая вспышка может произойти опять в любой момент.
Согласно данным министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по состоянию на полночь 7 сентября в стране зарегистрировано лишь 119 новых зараженных. Если сопоставить статистику предыдущих дней, то можно констатировать, что интенсивные усилия властей по борьбе со второй волной коронавируса принесли свои плоды.
Вот уже пятый день подряд количество новых зараженных менее 200 человек за сутки, демонстрируя при этом тенденцию к снижению: 195-198-168-167-119. Нынешняя вспышка началась с середины августа, когда число инфицированных с нескольких десятков быстро стало выражаться сотнями человек, достигнув максимума 27 августа, когда был зафиксирован показатель в 441 инфицированный COVID-19.
Так как эпицентр находился в столичном регионе, то ситуация угрожала выйти из-под контроля, а потому власти пошли на серьезное ужесточение мер социального дистанцирования. С 30 августа кафе стали работать в режиме только "на вынос", время работы ресторанов и прочих заведений общепита ограничено 9 часами вечера, большинство общественных и увеселительных заведений были закрыты. Людей призвали без надобности не покидать места проживания, отказаться от проведения встреч и иных мероприятий. Менее жесткие, но тоже достаточно строгие меры были введены и в остальных частях Республики Корея. Всех призвали в обязательном порядке носить маски и соблюдать меры гигиены.
Подавляющее большинство населения с пониманием отреагировало на эти меры. Проблемы возникли лишь с некоторыми церквями консервативной и радикальной направленности, где пасторы зачастую не хотели внимать просьбам властей, проводя проповеди и призывая прихожан не сотрудничать по части мер по борьбе с коронавирусом. Впрочем, в итоге за дело взялась полиция, действия которой поддержала общественность.
В настоящий момент вторая волна коронавируса в РК идет на спад. Количество смертей удается удерживать на незначительном уровне. По состоянию на 7 сентября от COVID-19 в Южной Корее умерло 336 человек, что делает показатель летальности в 1,58 процента. Доля выздоровевших стала опять потихоньку расти, превысив 75 процентов.
Вместе с тем власти и медики РК призывают людей не расслабляться и тщательно соблюдать меры социального дистанцирования, которые продлятся как минимум до 13 сентября. Как показал опыт середины августа, коронавирус может очень быстро вернуться, а для массовой вспышки подчас достаточно несознательного поведения относительно небольшой группы людей, который и создадут новую волну, грозящую стремительно распространиться по всей стране.
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В мире , Южная Корея
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