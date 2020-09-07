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В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 20 минут назад
ООН назвала ответственных за воду в Крыму
Фото: ТАСС
Основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
Она подчеркнула, что каждый человек «для полноценной жизни и полного осуществления всех прав» имеет «право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию». Для «защищенного населения Крыма» в этом вопросе «главную ответственность несет» Россия, сказала Тросселл.
При этом, по ее словам, «Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав». Киев обязан «постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на территории» Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.
В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.
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В мире , Министерство обороны , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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