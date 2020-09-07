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МВД Белоруссии рассказало о прячущихся за женщинами «боевиках» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 54 минуты назад
«Боевики прячутся за женщинами»
Фото: Reuters
«Боевики», участвующие в акциях протеста, «растворились» и стали прятаться за женщинами, заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.
Он сказал, что силовики «замечают» на воскресных акциях «группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе».

«Такие «боевики», похожие на футбольных фанатов, анархистов», — приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik и СТВ.

Караев отметил, что «таких бойцов было много именно» 9–10 августа, но «потом они резко вдруг растворились». По его словам, некоторые из «боевиков» угодили в райотдел милиции, где «посидели, подумали», другие «испугались, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть».

«И в последующее время они стали прятаться за женщинами», — сказал министр.

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В мире , СНГ , Юрий Караев , МВД , РИА Новости , ИА Sputnik
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