Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У американского солдата в Эстонии обнаружен COVID-19 

News.ru 58 минут назад
Военный США в Эстонии заболел COVID-19
Фото: globallookpress.com
У американского солдата, проходящего службу в Эстонии, обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Его отправили на карантин.
Инцидент произошёл в военном городе Тапа.

В качестве превентивной меры изолировали 21 солдата из Эстонии, США и Великобритании, которые находились в тесном контакте с военнослужащим, — говорится в сообщении портала Delfi.

В пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии отметили, что 41-я артиллерийская бригада США в сотрудничестве с международным батальоном НАТО и эстонскими военными должна была представить систему залпового огня. Учения будут продолжены, несмотря на болезнь одного из военнослужащих. Организаторы будут следить за соблюдением всех мер предосторожности.
Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 304,6 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирусом заразились 26 739 782 человека, при этом больше всего случаев заражения — 6,2 млн — приходится на США. За ними идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости — 1,02 млн случаев, по статистике федерального оперштаба, на пятом — Перу (676,8 тыс.).
Ранее NEWS.ru писал, что клинические исследования вакцины от COVID-19 российского производства могут продлиться ещё около полугода. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве массовая вакцинация начнется в конце 2020-го — начале 2021 года.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
News.ru: последние новости
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым Во всех областях Белоруссии проходят акции протеста Во всех областях Белоруссии проходят акции протеста Министр обороны Сербии резко ответил на пост Захаровой о Вучиче Министр обороны Сербии резко ответил на пост Захаровой о Вучиче
Комментарии
В мире , Армия , НАТО , США , Великобритания , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
В Белоруссии оценили ущерб от остановки печей БМЗ
В Белоруссии оценили ущерб от остановки печей БМЗ
Москвичам посоветовали не трогать ежей
Москвичам посоветовали не трогать ежей
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение