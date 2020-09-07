Военный США в Эстонии заболел COVID-19

У американского солдата, проходящего службу в Эстонии , обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Его отправили на карантин.

Инцидент произошёл в военном городе Тапа.

В качестве превентивной меры изолировали 21 солдата из Эстонии, США и Великобритании, которые находились в тесном контакте с военнослужащим, — говорится в сообщении портала Delfi.

В пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии отметили, что 41-я артиллерийская бригада США в сотрудничестве с международным батальоном НАТО и эстонскими военными должна была представить систему залпового огня. Учения будут продолжены, несмотря на болезнь одного из военнослужащих. Организаторы будут следить за соблюдением всех мер предосторожности.

Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 304,6 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирусом заразились 26 739 782 человека, при этом больше всего случаев заражения — 6,2 млн — приходится на США. За ними идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости — 1,02 млн случаев, по статистике федерального оперштаба, на пятом — Перу (676,8 тыс.).

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