Потеряли берега

Приднестровье отметило 30 лет независимости, которую не признают в мире до сих пор. О войне, которая началась здесь после отделения от Молдавии , в последние годы практически забыли, ведь на территории бывшего СССР хватает более горячих точек. Спор о принадлежности земель на берегах Днестра уже давно находится в стадии замороженного конфликта, но компромисс между его участниками так и не найден, не названы и виновные в гибели сотен людей в ходе боевых действий. Сотни тысяч человек уже три десятилетия живут в непризнанном государстве, и это осложняет обстановку во всем регионе. С чего начался конфликт в Приднестровье — в материале «Ленты.ру».

Историю территориального спора, разгоревшегося на обломках Молдавской ССР, принято отсчитывать с конца 1980-х годов, но истоки его стоит искать гораздо раньше. В XIX веке оба берега Днестра принадлежали Российской империи. Затем, в начале XX века, левобережье, то есть большая часть современной ПМР, попало в Советский Союз. Там была образована Молдавская автономная республика в составе Украинской ССР. Бессарабия же, расположенная на правом берегу, сначала отошла Румынии . Но в 1940 году ее заняла Красная армия, после чего земли молдаван объединили в одну самостоятельную национальную республику. Эти годы разделения и сыграли решающую роль в дальнейшем расколе общества.

Перестройка в Советском Союзе в конце 1980-х годов сопровождалась всплеском политической активности, что вылилось в рост националистических настроений во многих республиках. Не стала исключением и Молдавия. Там появились движения, которые выступали за автономию, независимость, перевод молдавского языка на латиницу и объединение с Румынией как возвращение к историческим корням. В 1989 году был образован Народный фронт Молдавии, который объединил их все и устраивал массовые уличные акции против советской власти. В противовес этим идеям появилось движение «Унитате — Единство», которое выступало за сохранение Молдавии в составе СССР.

Ключевым событием в истории приднестровского конфликта считается появление в 1989 году законопроекта, по которому единственным государственным языком МССР должен был стать молдавский в латинской графике. Это вызвало массовое возмущение русскоязычных граждан. Созданный в Тирасполе Объединенный совет трудовых коллективов начал забастовку на предприятиях, в которой участвовали десятки тысяч человек. Однако закон все же приняли, несмотря на стремительно растущие протестные настроения как на стороне его противников, так и на стороне его защитников, рвавшихся как можно скорее разрушить советский строй.

В ноябре 1989 года активисты Народного фронта сорвали празднование годовщины Октябрьской революции в Кишиневе и штурмовали здание МВД . Во время нападения на министерство пострадали десятки людей. В результате советы депутатов города Рыбница и Рыбницкого района предложили провести на местном уровне референдум о создании Приднестровской автономной республики в составе Молдавии. Голосование состоялось 3 декабря 1989 года. Явка составила 81 процент. За Приднестровскую автономию с равноправием всех языков высказались более 91 процента. В современных приднестровских СМИ часто утверждается, что это был первый референдум в истории Советского Союза, но это не совсем так — подобные референдумы устраивали и в Закавказье.

В следующие месяцы аналогичные голосования прошли в Тирасполе и других будущих населенных пунктах ПМР. Речь на них пока шла об автономии. Однако в июне 1990 года Верховный Совет Молдавии принял Декларацию о суверенитете и постановил, что присоединение Бессарабии к Советскому Союзу в 1940 году было оккупацией, а создание Молдавской ССР — незаконным. После этого в Тирасполе заявили, что если Молдавская ССР была создана незаконно, то и левобережье включили в нее незаконно. А 30 лет назад, 2 сентября 1990 года, в здании нынешнего Приднестровского театра драмы и комедии имени Н. С. Аронецкой прошел съезд депутатов всех уровней, представлявших левобережные районы Молдавии и города Бендеры, который провозгласил создание Приднестровской Молдавской ССР.

Кишинев, естественно, не признал это решение, но не торопился с ответными мерами. Обстановка накалялась, в ноябре 1990 года в Дубоссарах пролилась первая кровь: три местных жителя погибли во время столкновения с молдавским ОМОНом, пытавшимся войти в город. А в декабре того же года вышел указ президента СССР Михаила Горбачева , в котором признавалось, что ситуация в Молдавской ССР сложилась критическая. Верховному Совету Молдавии предлагалось пересмотреть языковой закон, решение съезда приднестровских депутатов объявлялось не имеющим силы. Но следующий 1991 год стал последним для самого Советского Союза, и вместе с его развалом сменилось и руководство республики.

После провала августовского путча ГКЧП в Москве Приднестровье и Молдавия приняли свои декларации о независимости. 1 декабря состоялись референдум о независимости и первые президентские выборы в Приднестровской Молдавской Республике. Противостояние двух берегов Днестра нарастало и, наконец, привело к первым жертвам. В ночь на 2 марта 1992 года в Дубоссарах неизвестные расстреляли машину с приднестровскими милиционерами, в ответ приднестровские гвардейцы и казаки разоружили и задержали молдавских полицейских. В тот же день отряд специального назначения МВД Молдавии атаковал полк российской 14-й армии возле села Кочиеры и захватил оружие. Начали разворачиваться открытые военные действия.

Бои длились пять месяцев. Общие потери сторон составили более тысячи человек погибшими, по официальным данным. По неофициальным, их могло быть гораздо больше. Молдавские силы наступали на Дубоссары, в июне шли кровопролитные бои прямо на улицах Бендер с применением тяжелого вооружения. Известно, что на стороне Приднестровья воевали добровольцы из России и Украины, на стороне Молдавии — из Румынии. В конце июня в Приднестровье инкогнито приехал генерал Александр Лебедь . Через некоторое время он возглавил 14-ю армию, которая перешла к открытой поддержке непризнанной республики.

21 июля в Москве президенты Молдавии и России Мирча Снегур и Борис Ельцин подписали соглашение о принципах мирного урегулирования, накладывающее обязательства и на Приднестровье. Стороны конфликта обязались прекратить огонь, отвести войска, отказаться от санкций и блокад и начать переговоры об оказании помощи мирному населению. Государственная принадлежность Приднестровья не оговаривалась.

Согласно документу, между Приднестровьем и Молдавией была создана зона безопасности под контролем совместных миротворческих сил с участием российского контингента. Были начаты переговоры о политическом урегулировании конфликта. С 2005 года они проходят в форме «5+2»: Молдавия и ПМР при посредничестве России, Украины и ОБСЕ , с участием США и Евросоюза в качестве наблюдателей.

Сегодня ПМР остается непризнанной республикой с населением около 470 тысяч человек. В 2006 году там прошел очередной референдум, на котором большинство жителей проголосовали за независимость с последующим присоединением к РФ. Приднестровье входит в Содружество непризнанных государств наряду с аналогичными образованиями, которые появились на обломках Советского Союза, — Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом. Приднестровский конфликт часто называют замороженным, имея в виду, что он не переходил в горячую фазу после 1992 года, в отличие от ситуации в других непризнанных республиках. При этом Кишинев по-прежнему настаивает на выводе российских миротворцев из региона.