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В ЕС сказали, что нужно Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 28 минут назад
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель восхитился массовыми демонстрациями в Белоруссии.
Боррель в Twitter назвал акции протеста «впечатляющими». По его словам, демонстрации, которые проходят «несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны властей», показали «решимость» народа Белоруссии «добиваться своих свобод, прав и демократии».
Глава дипломатии ЕС считает, что стране нужен «инклюзивный национальный диалог».
Напомним, Боррель рассказал о готовящемся санкционном списке из 20 человек. ЕС решил не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список.
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В мире , Видео , СНГ , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС
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