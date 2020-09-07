Боррель в Twitter назвал акции протеста «впечатляющими». По его словам, демонстрации, которые проходят «несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны властей», показали «решимость» народа Белоруссии «добиваться своих свобод, прав и демократии».

Глава дипломатии ЕС считает, что стране нужен «инклюзивный национальный диалог».