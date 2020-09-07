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В ЕС призвали Белоруссию к национальному диалогу 

Газета.Ru и ещё 1 21 минуту назад
Белоруссии нужен национальный диалог, чтобы разрешить нынешний кризис, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

"В очередной раз впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии… Необходим инклюзивный национальный диалог", — приводятся слова Борреля.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии 13
В мире , Видео , СНГ , Жозеп Боррель , ЕС , ИТАР-ТАСС , Минск
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