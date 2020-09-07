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Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за ситуации в Донбассе

Газета.Ruиещё 4
24 минуты назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за гибели украинского военного в Донбассе.
Киев запросил срочный разговор с Россией
Фото: ТАССТАСС
По словам Кулебы, один украинский военный погиб, второй получил ранения в результате провокации незаконный вооруженных формирований в "серой зоне".
"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования", – написал министр на своей странице в Facebook.
Беседа с Лавровым была инициирована с целью обсудить ситуацию и пути выхода из нее, отметил Кулеба.
С 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске.
В мире,Армия,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,Украина,
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