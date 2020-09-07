Киев запросил срочный разговор с Россией

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По словам Кулебы, один украинский военный погиб, второй получил ранения в результате провокации незаконный вооруженных формирований в "серой зоне".

"Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования", – написал министр на своей странице в Facebook.

Беседа с Лавровым была инициирована с целью обсудить ситуацию и пути выхода из нее, отметил Кулеба.