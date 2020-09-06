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Киев инициировал разговор с Лавровым в связи с жертвами среди военнослужащих в Донбассе 

ТАСС и ещё 1 33 минуты назад
Киев запросил срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с гибелью украинского военнослужащего в Донбассе, а также ранением еще одного. Об этом министр написал в воскресенье в Facebook.

"Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", — написал он.

При этом Кулеба заявил, что "сегодня в зоне ООС (Операция объединенных сил, силовая операция в Донбассе — прим. ТАСС) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен".
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В мире , Политика , Украина , Дмитрий Кулеба , Сергей Лавров , ИТАР-ТАСС , Киев
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