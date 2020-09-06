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Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального 

РИА Новости 14 минут назад
В Германии рассказали, кто мог отравить Навального
Фото: ТАСС
За отравлением блогера Алексея Навального могли стоять противники строительства "Северного потока — 2", заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Об этом он сообщил в интервью MDR Aktuell.
По словам парламентария, версия о причастности российских властей к инциденту с Навальным "абсурдна". Гизи уверен, что Москва не заинтересована в смерти блогера. В Кремле понимают, что такой шаг только испортит отношения с Западом, отметил немецкий политик.

"Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию", — заявил Гизи.

Виновник инцидента понимал, что если возложить ответственность за случившееся на Россию, то это вобьет клин в отношения между Москвой и Западом, объяснил парламентарий.
Он также напомнил, что отказ Германии от строительства трубопровода — это именно то, чего хочет президент США Дональд Трамп.
Позицию Гизи разделяют и некоторые другие немецкие политики. Член берлинского сената от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн написал в фейсбуке о наличии "отношений и финансовых связей между Навальным, Соросом и кланом Обама-Клинтон". По мнению парламентария, инцидент с Навальным — это "пропаганда, направленная против российского правительства".
Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в анализах Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позже блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России говорили, что ждут от Берлина максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по этому делу. Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы некоторых немецких парламентариев в Кремле сочли "эмоциональными заявлениями", которые не основываются на фактах.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Бундестаг , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , Германия , Москва , США
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