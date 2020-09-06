В Германии рассказали, кто мог отравить Навального

За отравлением блогера Алексея Навального могли стоять противники строительства "Северного потока — 2", заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Об этом он сообщил в интервью MDR Aktuell.

По словам парламентария, версия о причастности российских властей к инциденту с Навальным "абсурдна". Гизи уверен, что Москва не заинтересована в смерти блогера. В Кремле понимают, что такой шаг только испортит отношения с Западом, отметил немецкий политик.

"Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию", — заявил Гизи.

Виновник инцидента понимал, что если возложить ответственность за случившееся на Россию , то это вобьет клин в отношения между Москвой и Западом, объяснил парламентарий.

Дональд Трамп. Он также напомнил, что отказ Германии от строительства трубопровода — это именно то, чего хочет президент США

Позицию Гизи разделяют и некоторые другие немецкие политики. Член берлинского сената от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн написал в фейсбуке о наличии "отношений и финансовых связей между Навальным, Соросом и кланом Обама-Клинтон". По мнению парламентария, инцидент с Навальным — это "пропаганда, направленная против российского правительства ".

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в анализах Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позже блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России говорили, что ждут от Берлина максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по этому делу. Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.