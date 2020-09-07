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Врач сообщил об улучшении состояния заразившегося COVID-19 Берлускони 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Появились подробности о здоровье Берлускони
Фото: РИА Новости
Состояние заразившегося COVID-19 бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается, сообщил его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.

"Комплексная клиническая картина, похоже, улучшается и соответствует химическому составу крови и возобновлению сильного специфического иммунного ответа, связанного со снижением показателей воспалительного процесса", — заявил Дзангрилло в эфире итальянского телевидения.

Ранее миланская газета Corriere della Sera сообщила, что старшая дочь Берлускони Марина заразилась коронавирусом нового типа. Тем не менее она в порядке и работает по телефону. Сейчас она на изоляции со своей семьей.
Ранее Дзангрилло заявил, что состояние бывшего премьера страны не вызывает беспокойства, а его госпитализация понадобилась, как так он считался пациентом из группы повышенного риска из-за своего возраста и перенесенных заболеваний. Берлускони, отметил его врач, "дышит естественным образом" и находится в обычном режиме госпитализации, а не в отделении интенсивной терапии. Профессор назвал "нормальным" переход Берлускони в статус пациента, поскольку "в последние 20 дней" проявились многие случаи заражения, происходящие из мест проведения каникул и отпусков.
Дзангрилло сообщил о заражении лидера партии "Вперед, Италия" коронавирусом в среду. Тогда он заявлял, что у политика заболевание проходит бессимптомно. На следующий день Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.
В ночь на пятницу 83-летний патриарх итальянской политики был госпитализирован в миланский госпиталь San Raffaele для проведения обследования. Местные СМИ сообщили, что у него проявился "ряд симптомов".
Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от "Вперед, Италия", 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом они вернулись на родину и в августе вместе отдыхали на Сардинии.
По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.
Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака — Луиджи и Барбары — на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
В мире , Альберто Дзангрилло , Сильвио Берлускони , Сorriere della sera
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