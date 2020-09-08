Трамп обвинил Обаму и Байдена в измене

По его словам, демократы в рамках предвыборной кампании «играют грязно», а «самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которых избиратели не запрашивали», эти бюллетени «просто рассылают по всей стране».

«Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная кампания», — приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что в 2016 году демократы «осуществляли слежку» за ним, к «этому были причастны» Обама и Байден. Также Трамп заявил, что «они составили лживое досье», которое «было оплачено» соперником трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон

По словам президента США, Обаму и Байдена «поймали» на слежке за Трампом. Если бы такое совершили республиканцы, добавил он, то «оказались бы в тюрьме на 50 лет за измену».

Трамп заявил, что «Байден обещает уничтожить энергетическую промышленность США» и «применять тот же курс, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии». По словам Трампа, Байден «хочет, чтобы все освещалось за счет ветра».