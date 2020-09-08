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Трамп счел Обаму и Байдена заслуживающими 50 лет тюрьмы «за измену» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 57 минут назад
Трамп обвинил Обаму и Байдена в измене
Фото: globallookpress.com
Бывший президент-демократ США Барак Обама и его вице-президент Джозеф Байден, находясь у власти, совершили преступление, за которое республиканцев ждало бы 50-летнее тюремное заключение, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
По его словам, демократы в рамках предвыборной кампании «играют грязно», а «самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которых избиратели не запрашивали», эти бюллетени «просто рассылают по всей стране».

«Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная кампания», — приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что в 2016 году демократы «осуществляли слежку» за ним, к «этому были причастны» Обама и Байден. Также Трамп заявил, что «они составили лживое досье», которое «было оплачено» соперником трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.
По словам президента США, Обаму и Байдена «поймали» на слежке за Трампом. Если бы такое совершили республиканцы, добавил он, то «оказались бы в тюрьме на 50 лет за измену».
Трамп заявил, что «Байден обещает уничтожить энергетическую промышленность США» и «применять тот же курс, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии». По словам Трампа, Байден «хочет, чтобы все освещалось за счет ветра».

«Ему придется говорить с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому что они этого не делают, а если они не делают этого, то мы будем в очень невыгодном с экономической точки зрения положении», — сказал президент США, отметив, что сейчас США «в вопросе энергетики полностью независимы», а «Байден и радикальные социалисты-демократы тут же обрушат экономику».

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Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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