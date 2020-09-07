В ЕС оценили переговоры Сербии и Косова 

«На наших сегодняшних встречах мы говорили об экономическом сотрудничестве, пропавших без вести и перемещённых лицах — на темы, которые были открыты на нашей последней встрече на высоком уровне. И я рад объявить, что мы достигли полного прогресса в этих дискуссиях», — говорится в заявлении Лайчака.