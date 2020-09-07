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В ЕС оценили переговоры Сербии и Косова 

RT на русском и ещё 24 2 часа назад
В ЕС оценили переговоры Сербии и Косова
Фото: Reuters
Спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак прокомментировал переговоры между Сербией и непризнанным государством Косово, прошедшие в Брюсселе.

«На наших сегодняшних встречах мы говорили об экономическом сотрудничестве, пропавших без вести и перемещённых лицах — на темы, которые были открыты на нашей последней встрече на высоком уровне. И я рад объявить, что мы достигли полного прогресса в этих дискуссиях», — говорится в заявлении Лайчака.

По его словам, во время переговоров президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти был, в частности, поднят вопрос урегулирования взаимных финансовых претензий и имущественных вопросов, а также обсуждена ситуация с общинами национальных меньшинств.

«Это был первый обмен мнениями, который позволил нам определить дальнейшие шаги в наших дискуссиях. Наша следующая встреча будет посвящена этим двум темам», — добавил Лайчак.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о подписании с США двустороннего соглашения по непризнанному государству Косово.
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Комментарии
В мире , Мирослав Лайчак , Александр Вучич , ЕС , Брюссель , Сербия
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