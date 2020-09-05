Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев «поставил на паузу» политические контакты с Минском 

ТАСС 2 часа назад
Киев «поставил на паузу» контакты с Минском
Фото: ТАСС
Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с представителями властей Белоруссии из-за ситуации в этой стране. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в эфире телеканала "Прямой".

"Мы поставили на паузу контакты между официальными органами власти Украины и органами власти Белоруссии. Каналом коммуникации в настоящее время остается МИД, это такой достаточно узкий канал для специфического круга вопросов, которые мы обсуждаем", — сказал он.

Кулеба отметил, что торговля между двумя странами не прекращалась, однако "политические контакты" Киев пока "поставил на паузу".
Кулеба также проинформировал, что украинский посол пока остается на Украине для консультаций, не исключив при этом, что в скором времени он может вернуться в Белоруссию.

"Я его вызвал для консультаций для двух целей. Первая — это как жест протеста против выдачи "вагнеровцев" России, безосновательных обвинений Александра Лукашенко в адрес Украины и ряда недружественных актов", — пояснил Кулеба.

Второй причиной он назвал необходимость совместной разработки перечня рекомендаций относительно дальнейшего развития отношений Киева с Минском.

"Первая задача выполнена. Письмо с рекомендациями относительно дальнейших отношений с Белоруссией я сегодня подписал, поэтому я не вижу проблемы, чтобы посла вернуть, но, безусловно, это не будет означать в любом случае отказа от политики прекращения контактов", — сказал глава МИД.

Кулеба также сообщил, что подготовленные рекомендации будут лишь в распоряжении президента страны Владимира Зеленского, они имеют гриф "секретно" и он не может их озвучивать.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
ТАСС: последние новости
NYT: разведка США может собирать данные о разработках РФ по борьбе с коронавирусом NYT: разведка США может собирать данные о разработках РФ по борьбе с коронавирусом Жерар Депардье принял православие на крещении в русском соборе в Париже Жерар Депардье принял православие на крещении в русском соборе в Париже Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального
Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Киев , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый бесполезный школьный предмет
Назван самый бесполезный школьный предмет
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
В летевшем в Москву самолете произошла трагедия
В летевшем в Москву самолете произошла трагедия
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение