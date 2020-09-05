Папа римский поцеловал флаг Ливана

Глава римско-католической церкви Франциск поцеловал флаг Ливана в ходе общей аудиенции. Видеозапись опубликовало агентство Reuters на своей странице в Twitter.

WATCH: On spotting a Lebanese flag held by a member of his first general audience in six months, Pope Francis kissed the flag and said a silent prayer for the country pic.twitter.com/r1Bgqm77dn— Reuters (@Reuters) September 5, 2020 Отмечается, что понтифик заметил в толпе человека с ливанским флагом. Он подошёл к мужчине, поцеловал полотнище и помолился за страну. Это была первая общая аудиенция за полгода. На таких мероприятиях верующие могут лично встретиться с папой римским и получить от него благословение.

4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту по трагической случайности сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. В результате было уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста переросшие в беспорядки, писал NEWS.ru.