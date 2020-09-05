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Папа римский поцеловал флаг Ливана и помолился за страну 

News.ru и ещё 2 43 минуты назад
Папа римский поцеловал флаг Ливана
Фото: Reuters
Глава римско-католической церкви Франциск поцеловал флаг Ливана в ходе общей аудиенции. Видеозапись опубликовало агентство Reuters на своей странице в Twitter.
Отмечается, что понтифик заметил в толпе человека с ливанским флагом. Он подошёл к мужчине, поцеловал полотнище и помолился за страну. Это была первая общая аудиенция за полгода. На таких мероприятиях верующие могут лично встретиться с папой римским и получить от него благословение.
4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту по трагической случайности сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. В результате было уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста переросшие в беспорядки, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Католическая церковь , Reuters , Ливан
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