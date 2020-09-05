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Порошенко оценил введенные против него Россией санкции 

РИА Новости 40 минут назад
«Как госнаграда»: санкции РФ порадовали Порошенко
Фото: ТАСС
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что введенные против него санкции России сравнимы с госнаградой и являются "знаком качества".
Правительство России в пятницу расширило персональные санкции против Украины, под них среди прочих попал экс-президент страны Петр Порошенко.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против… многих других патриотов. Это — как знак качества", — цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".

Порошенко отметил, что его партия внутри страны продолжает "держать оборону" против "непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины".
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В мире , Политика , Украина , Петр Порошенко , Правительство РФ
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