«Как госнаграда»: санкции РФ порадовали Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что введенные против него санкции России сравнимы с госнаградой и являются "знаком качества".
Правительство России в пятницу расширило персональные санкции против Украины, под них среди прочих попал экс-президент страны Петр Порошенко.
"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против… многих других патриотов. Это — как знак качества", — цитирует Порошенко пресс-служба его партии "Европейская солидарность".
Порошенко отметил, что его партия внутри страны продолжает "держать оборону" против "непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины".